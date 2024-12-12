Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu minibüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

M.E.Ç, idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, Filli Kavşak'ta Y.S.A'nın (20) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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