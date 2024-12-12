Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

M.E.Ç, idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, Filli Kavşak'ta Y.S.A'nın (20) kullandığı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR



Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.