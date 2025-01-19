Afyonkarahisar'da 4 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 4 araç birbirine girdi: 8 yaralı

-Ankara kara yolu Akbel mevkisinde, İ.G, idaresindeki 41 LN 849 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 06 KH 130 plakalı otomobil, Ü.D'nin kullandığı 06 CKK 861 plakalı otomobil ve H.Y. idaresindeki 60 AFL 826 plakalı otomobil zincirleme yaptı.

Kazada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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