Afyonkarahisar'daki hakimin neden öldüğü belli oldu

Odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakiminin ölüm nedeni kalp krizi çıktı.



Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası İlgenli için adliye bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü, çok sayıda hakim, savcı, adliye çalışanı, İlgenli'nin eşi, çocukları ve yakınları katıldı.

Vali Yiğitbaşı, Hakim İlgenli'nin eşine başsağlığı dileklerini iletti. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da başsağlığı diledi. İlgenli'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.