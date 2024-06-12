Afyonkarahisar'daki termal otelde yangın

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'daki termal otelde yangın

-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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