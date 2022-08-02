Afyonkarahisar'ın tek hematoloji doktoru istifa etti

Afyonkarahisar'da görevli tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen'in bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı dilekçedeki şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullandığını gerekçe göstererek istifa ettiği açıklandı.



Doç. Dr. Mehmet Özen'in istifasının ardından Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (AFSÜ) yazılı bir açıklama yapıldı.

CİMER'e yazılan dilekçedeki şiddet ve tehdit içeren ifadeler nedeniyle doktor Özen'in Konya'da bir hasta yakını tarafından öldürülen Ekrem Karakaya'yı hatırlatarak, kendisinin de başına böyle bir şey gelmesinden endişe ettiği ifade edildi.



Hastane yönetimi, kimliği belli olan kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



İstifa dilekçesinin ardından doktor Özen ile hem hastane yönetimi hem de rektör görüşerek her türlü güvenlik önleminin alınacağı söylendi.

Ancak Doç. Dr. Mehmet Özen tekrar özel sektöre dönmek üzere istifa etti.