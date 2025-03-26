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Ağ ile av yasağına uymayanlara suçüstü

Gaziantep'te avlanma yasağına uymayan uymayan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında idari işlem başlatılırken 800 metre de ağ ele geçirildi.

Ağ ile av yasağına uymayanlara suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi incelemelerini sürdürdü.

Devriye esnasında nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak avladığı tespit edilen A.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilere ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi.

A.Ö. ve M.Ö. hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatıldı.

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