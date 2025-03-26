Ağ ile av yasağına uymayanlara suçüstü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi incelemelerini sürdürdü.



Devriye esnasında nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen A.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.



Yakalanan şüphelilere ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi.



A.Ö. ve M.Ö. hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatıldı.