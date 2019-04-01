Ordunun metropol ilçesi Altınordu’nun en büyük mahallesi olan ve yaklaşık 13 bin nüfusu bulunan Yeni Mahalle Muhtarlığını Elvan Alan Bektaş kazandı. Bektaş’ın ağabeyi Muharrem Alan da, Hatipli Mahallesi muhtarı seçildi.

Kuaför işleten Elvan Alan Bektaş, ağabeyinin doğduğu mahalle olan Hatipli’den muhtar seçilmesine çok sevindiğini belirtti.