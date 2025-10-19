Ağabey öldü, kardeş ağır yaralı

Aksaray Konya Bulvarı'nda 43 yaşındaki Mehmet Akif Şahin yönetimindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu. Olay yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Akif Şahin ağır yaralandı, yanındaki ağabeyi 48 yaşındaki Muhammet Murat Şahin ise hayatını kaybetti.

