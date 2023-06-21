Ağabeyden kardeşine kanlı pusu | Arazi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ağabey ile kardeş arasında yaşanan arazi tartışmasında kan aktı. Ağabey Nejdet K., kardeşi Cevdet K.’ya pusu kurdu. Cevdet K.’nın aracının geçişi sırasında silahını ateşleyen Nejdet K., kardeşini ağır yaralarken, aynı araçta bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan Rıza Andıç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağabeyden kardeşine kanlı pusu | Arazi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı

’ın Ereğli ilçesine bağlı Kocaali Mahallesi’nde yaşayan kardeşler arasında yaşanan arazi tartışmasında ağabey, kardeşine pusu kurdu.

Ağabeyden kardeşine kanlı pusu | Arazi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1

İddiaya göre; Nejdet K. aracıyla olay yerinden geçtiği sırada kardeşi Cevdet K.'ya pusu kurdu. Aracın geçişi sırasında av tüfeğini ateşledi. Bu sırada kurşunların hedefi olan Cevdet K. aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bahçeye savrularak durabildi.

Olayda Cevdet K. karın bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Ağabeyden kardeşine kanlı pusu | Arazi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı - 2

Kavga ile bağlantısı olmamasına rağmen Cevdet K.'nın yanında bulunan arkadaşı Rıza Andıç da kurşunların hedefi oldu. 63 yaşındaki Andıç boğazına ve göğsüne gelen kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Nejdet K. ise olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

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