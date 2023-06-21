Ağabeyden kardeşine kanlı pusu | Arazi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kavga ile bağlantısı olmamasına rağmen Cevdet K.'nın yanında bulunan arkadaşı Rıza Andıç da kurşunların hedefi oldu. 63 yaşındaki Andıç boğazına ve göğsüne gelen kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.



Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Nejdet K. ise olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.