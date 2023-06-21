Ağabeyden kardeşine kanlı pusu | Arazi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kocaali Mahallesi’nde yaşayan kardeşler arasında yaşanan arazi tartışmasında ağabey, kardeşine pusu kurdu.
İddiaya göre; Nejdet K. aracıyla olay yerinden geçtiği sırada kardeşi Cevdet K.'ya pusu kurdu. Aracın geçişi sırasında av tüfeğini ateşledi. Bu sırada kurşunların hedefi olan Cevdet K. aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bahçeye savrularak durabildi.
Olayda Cevdet K. karın bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.
Kavga ile bağlantısı olmamasına rağmen Cevdet K.'nın yanında bulunan arkadaşı Rıza Andıç da kurşunların hedefi oldu. 63 yaşındaki Andıç boğazına ve göğsüne gelen kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Nejdet K. ise olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
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