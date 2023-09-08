Ağabeyi elindeki tabancayı alırken başından vuruldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde silahla oyun faciaya neden oldu.



İddiaya göre, Gerenkova Mahallesi'nde evlerinde M.B. (22), kardeşi E.B'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü.



M.B'nin kardeşinin elinden almak istediği tabancanın kazara ateş alması sonucu E.B. başından yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polisin ifadesine başvurduğu ağabey M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Çocuğun babası hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.