Ağabeyini bıçaklayan genç balkonda harakiri yaptı

Bursa'da T.P. isimli genç, evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçakladı. Ardından balkona çıkan genç, harakiri yaparak ağır yaralandı.

Ağabeyini bıçaklayan genç balkonda harakiri yaptı

 Gemlik ilçesinde T.P. isimli genç önce evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçakladı. Daha sonra kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaptı ve ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sırtından yaraladığı ağabeyi ile gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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