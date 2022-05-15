Ağabeyini öldürdü, aynı silahla yaşamına son verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.



İddiaya göre, Muradiye Mahallesi'nde Mahmut A. ile ağabeyi Latif A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut A, tabancayla ağabeyi Latif A'ya ateş etti.



Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Mahmut A, olay yeri yakınında aynı tabancayla intihar etti.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

