Ağabeyini öldüren sanıktan ilginç savunma: Üst kattan 'Seni dolandırıyor' sesleri geliyordu

Bahçelievler'de 27 Ekim 2024 tarihinde polis merkezine giden Harun Can, ağabeyi Kenan Can'ın(53) Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde hayatını kaybettiği yönünde ihbarda bulundu. Eve giden polis ekipleri, Kenan Can'ın yatağında cansız bedenini buldu.

Yapılan inceleme ve otopside, Kenan Can'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede Kenan Can'a ait kafatası dokuları ve kan izlerinin duvara sıçradığı görüldü. Gözaltına alınan Harun Can, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



"UYUŞTURUCUYU ÇAY, KAHVE İÇER GİBİ TÜKETİYORUM"



Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Harun Can ve avukatı hazır bulundu. Savunması alınan tutuklu sanık Harun Can, "Vuran ben değilim. Ya çatıdan biri geldi vurdu ya da binadan geldi vurdu biri. Ağabeyim ile hep birlikte yaşadık. Bizim miras kavgamız yok. 'Ağabeyin seni dolandırıyor' diye üst kattan sesler geliyordu. Ağabeyime söyledim, bana inanmadı. Ben de savcılığa başvurarak ağabeyim hakkında şikayetçi oldum. Kulağıma sesler geldiği için üst kata çıktım. Kapıyı açan olmadı. Uyuşturucuyu çay, kahve içer gibi tüketiyorum, ama ağabeyim içmezdi. Olay günü sabah uyandım. Kahvaltı yapmak için bir şeyler alacaktım. Baktım odasına kanlar içindeydi. 'Ağabeyim ölmüş' dedim. Telefonum çalışmadığı için telefon ile haber veremedim. Ağabeyim gece öldürülmüş galiba. Ben hiç ses duymadım. Uyuşturucu içmiştim o gece. Ağabeyim ile hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yoktu. Yukardan gelen sesleri 2 senedir duyuyorum. 2 yıldır benimle konuşan birileri var" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Savunmanın tamamlanmasının ardından dosyada eksiklikler olduğunu belirleyen mahkeme heyeti, sanık Harun Can’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.