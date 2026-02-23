Ağabeyini öldürüp kaçtı, 6 gün sonra cesedi bulundu
23.02.2026 02:28
Uğur Özyurt (solda) ağabeyi, Burakcan Özyurt'u öldürdükten sonra kaçmıştı.
İstanbul'da geçen hafta tartıştığı ağabeyi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldüren Uğur Özyurt, 6 gün sonra arkadaşının Silivri'deki evinin bahçesinde ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Özyurt'un kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
İstanbul'da 25 ve 27 yaşlarındaki iki kardeşin tartışması iki ölümle bitti.
Olayın ilk ayağı 17 Şubat gece saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Uğur Özyurt ile ağabeyi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma büyüdü; 25 yaşındaki Uğur Özyurt, 27 yaşındaki ağabeyi Burakcan Özyurt'a silahla ateş açtı.
Ağır yaralanan Burakcan Özyurt kısa süre sonra hayatını kaybetti.
SİLİVRİ'DE ÖLÜ BULUNDU
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Özyurt'u Silivri'deki bir evin bahçesinde ölü buldu. Uğur Özyurt'un arkadaşı R.G.'ye ait Bekirli Mahallesi'ndeki evin arka bahçesinde iple kendini astığı ortaya çıktı. Özyurt'un ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.