Ağabeyinin gelişini kutlamak isterken parmağından oldu
Diyarbakır'da cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin yaktığı havai fişek elinde patladı. Parmağı kopan kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak’ta cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı.
O sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.
Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte hastaneye götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Diyarbakır