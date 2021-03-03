Ağabeyinin kamyonetini kundakladı

Adana'da yanıcı maddeyle kundaklanan kamyonette hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akaracalı Mahallesi'nde 01 AUP 22 plakalı kamyonetinin yandığını gören Selim B. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Araç sahibinin müdahalesi sırasında olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası kamyonet kullanılmaz hale geldi.



Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kamyonetin yanıcı madde dökülerek kundaklandığını belirledi.



Polis ekipleri, kamyoneti yaktığı iddia edilen Selim B'nin kardeşi S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

