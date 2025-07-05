Ağaç budarken 4 metreden düşen bahçıvan öldü

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi’ndeki bir sitede bahçıvanlık yapan İsmail Eriz (62), budama yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Başını beton zemine çarpan Eriz'e ilk müdahaleyi, çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Eriz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eriz’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

