Ağaç keserken kafasına taş düşen adam can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi ağaç keserken yamaçtan düşen kayanın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ağaç keserken kafasına taş düşen adam can verdi

Manavgat Taşağıl Kaymaz Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Mehmet Ertunç (49), Sağırin Mahallesi Cerle Mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı sırada, yamaçtan düşen kayanın başına çarpması sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Ertunç'un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, jandarmanın dedektifleri JASAT ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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