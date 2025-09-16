Ağaç keserken korkunç ölüm: Kurtarılamadı
Manisa'da ağaç keserken spiral makinesinin boynundan yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, evinin bahçesindeki ağacı spiral makinesiyle keserken yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Günay Eraslan, bahçesindeki kuru ağacı spiral makinesiyle kesmeye çalışırken, elinden kayan makinenin boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eraslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
