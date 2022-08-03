Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldüren babanın cezası belli oldu

Kayseri'de ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse (71), 15 yıl hapis cezası aldı.

Olay, geçen yıl 11 Temmuz'da Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı.

Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip, öldürdü. Nahit Köse, suç aletiyle polise teslim oldu.



Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada sanık Köse ile avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

''TORUNLARIMI VE GELİNİMİ ÖLDÜRECEKTİ''



Önceki ifadelerini tekrar ettiği ve pişman olduğunu söyleyen sanık Köse şöyle konuştu:

"Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Bir insan evladına nasıl kıyabilir?''

Köse'nin çocukları da şikayetçi olmadıklarını, eğer kardeşleri ölmemiş olsa, babalarına zarar verdiği için bugün mahkeme salonunda sanık olabileceğini söyledi.

''TAHRİK'' VE ''İYİ HAL'' İNDİRİMİYLE 15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Nahit Köse'yi, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, daha sonra sanığın cezasını 'tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.