Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu

Sivas'ta ağaç kesmek için evden çıkan İsmail Çiftçi (65) gittiği arazide ölü bulundu.

Danişment Gazi Mahallesi Merakum mevkisindeki dağlık araziye ağaç kesmek için giden İsmail Çiftçi'den bir süre haber alamayan oğlu Ramazan Çiftçi, araziye çıkarak babasını aramaya başladı. Dağlık arazide babasını yerde yatarken bulan Çiftçi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Çiftçi'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından dağlık alandan alınarak otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

İsmail Çiftçi'nin yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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