Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı.

Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı

Olay, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

İşçi Turan Ş. (54) ağaç soyma makinesinde çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Makinanın içine düşeceği sırada kollarıyla tutundu. Çalışmaya devam eden makinenin parçaları işçinin kollarına çarptı.

2 kolundan yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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