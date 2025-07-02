Ağaç üzerine devrilip öldü

Ağacın altında kalan Karabak'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Karabak, ambulansla kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

