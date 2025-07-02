Ağaç üzerine devrilip öldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

Ağaç üzerine devrilip öldü

Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisinde ormanda ağaç kesim işi yapan Yılmaz Karabak'ın kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağaç üzerine devrilip öldü - 1

Ağacın altında kalan Karabak'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Karabak, ambulansla kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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