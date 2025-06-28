Ağaca çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Adana'da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Cemil Köseoğlu idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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