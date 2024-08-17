Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ağaca çarparak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada Salim K.'nın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak refüjde bulunan ağca çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Aksaray’da çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Aksaray’da çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bahçeli'den Can Atalay açıklaması

Bahçeli'den Can Atalay açıklaması

Çınarcık’ta depremzedeler unutulmadı

Çınarcık’ta depremzedeler unutulmadı

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...