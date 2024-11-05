Ağaca çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Amasya’da ağaca çarpan otomobilde iki kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, sabaha karşı Gümüşhacıköy’deki Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi.



B.K. yönetimindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.