Ağaca çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
Amasya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.
Amasya’da ağaca çarpan otomobilde iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, sabaha karşı Gümüşhacıköy’deki Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi.
B.K. yönetimindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- Amasya Gümüşhacıköy
- Amasya