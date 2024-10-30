Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, -Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

Galataport'ta Cumhuriyet coşkusu: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 101. Yıl Konseri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...