Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.
Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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