Ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü

Aydın'da trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Suat Karakuş'ın (70) kullandığı 09 TR 871 plakalı pikap, Aşağıkayacık Mahallesi Uzundallık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine girip ağaca çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.