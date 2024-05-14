Ağaca çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinden Havran istikametine seyir halinde bulunan Gökhan Arıkan’ın (47) kullandığı 10 LC 399 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökhan Arıkan’ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kaza yerinde gerekli çevre güvenlik önlemleri alınarak soruşturma başlatıldı. Gökhan Arıkan’ın cenazesi otopsi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.