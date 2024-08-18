Ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Kazada, sürücü Efe Duman yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Merkez ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

Efe Duman'ın kullandığı 43 ADG 494 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Duman, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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