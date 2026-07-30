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Ağaca çarptı, ikiye bölündü

30.07.2026 03:12

Ağaca çarptı, ikiye bölündü
Anadolu Ajansı
AA
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarpıp kağıt gibi ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adapazarı-Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu büyük bir hızla yol kenarındaki ağaca çarptı.

 

Kazanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise yaklaşık 50 metre sürüklendi.

 

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkarılan yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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