Ağaca çarptı, ikiye bölündü

Adapazarı-Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç.'nin kullandığı otomobil , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu büyük bir hızla yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkarılan yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.