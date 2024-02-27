Ağacı bıçakla oyarken yaralandı, hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde "ağacı oyarken kasığından bıçakla yaralandığı iddia edilen gencin ölüm sebebi araştırılıyor.



Ankara'nın Natoyolu Caddesi Koşuyolu Parkı'nda dün akşam saatlerinde 15 yaşındaki Devran Kara'nın bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Atardamarı kesilen Kara'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Mamak Devlet Hastanesine götürülen Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, Kara'nın ölümüne yol açan bıçağı, parkın içindeki merdivenlerde bularak muhafaza altına aldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay sırasında parkta bulunan Kara'nın arkadaşı U.T. ifadesine başvurulmak üzere Akdere Şehit Celal Sönmez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



U.T'nin "Kara'nın elindeki bıçakla parktaki bir ağacı oymaya çalışırken kendisini yaraladığını" söylediği öğrenildi.



Bıçak üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.

