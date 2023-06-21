Ağaçtan erik toplayan kişiyi vurdu

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Bir süre sonra Hüseyin A. karakola giderek teslim oldu.



Olay yerindeki incelemede suç aleti tabanca ve 2 kovan ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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