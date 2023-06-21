Ağaçtan erik toplayan kişiyi vurdu

Çorum'da Çevre Yolu üzerindeki 32'nci Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi park alanında Yaşar T. (55) ile yeğeni Tuğra T. (38) park alanı içindeki ağaçtan erik toplarken, burada bekçilik yapan Hüseyin A. (64) geldi.
Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bekçi, yanındaki tabancayla Yaşar T.'ye ateş etti.
Sol bacak ve göğsünden vurulan Yaşar T., yaralandı. Bekçi, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bir süre sonra Hüseyin A. karakola giderek teslim oldu.
Olay yerindeki incelemede suç aleti tabanca ve 2 kovan ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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