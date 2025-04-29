AGC Başkanı Erman Çetin spor yaparken yaşamını yitirdi (Erman Çetin kimdir?)

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin spor yaptığı esnada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çetin’in ani ölümü ailesini, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Instagram paylaşımında; "Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



ERMAN ÇETİN KİMDİR?

Erman Çetin, Aydın’ın yerel medya dünyasında tanınan bir gazeteci ve medya yöneticisiydi. Uzun yıllar boyunca Aydınpost Gazetesi'nde çeşitli görevlerde bulundu ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Aynı zamanda, 2025 yılı Ocak ayında yapılan seçimle Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) başkanlığına seçildi.



Basın camiasında çalışkanlığı, meslek etiğine bağlılığı ve yapıcı tavırlarıyla tanınan Çetin, Aydın’da gazeteciliğe yön veren isimler arasında gösteriliyordu. Yerel basının gelişimi için çaba sarf eden, genç gazetecilere destek olan bir isimdi.