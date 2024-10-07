Ağıla giren kurtlar koyun sürüsünün yarısını telef etti!

Sabah ağıla doğru geldiğinde yerde yatan hayvanlarıyla karşılaşan sürü sahibi Hüseyin Akbulut, “Sürümün yarısı telef oldu. Besleyip büyüttüğüm hayvanlarımın saldırı sonucu telef olmasından dolayı çok üzgünüm. Zararım da çok büyük” dedi.

Olay, Suluova ilçesine bağlı Ortayazı köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan besiciliği yapılan ağıla giren kurtlar, içeride bulunan 92 koyundan 44’ünü boğarak telef etti, 15’ini de ağır yaraladı.

''KÖPEĞİM BİR ŞEY YAPAMAMIŞ''



Daha önce de ağılına gelen kurtların, köpekleri tarafından kovalandığını ancak çevredekilerin şikayeti sonucu sürüsünün korunmasına destek olan köpek sayısını azaltmak zorunda kaldığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Akbulut, “Köpeklerimin ikisini başka arkadaşlara vermek zorunda kalmıştım. Bu saldırıda 10’dan fazla kurdun geldiğini düşünüyoruz. Bağlı olan köpeğim ise bir şey yapamamış” diye konuştu.