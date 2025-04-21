Ağılda çıkan yangında 11 hayvan telef oldu

Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyünde Ömer Aktürk’e ait ağılda gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Başyayla Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bir çapa motoru kullanılamaz hale gelirken, küle dönen ağıldaki 11 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

