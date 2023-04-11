Ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesinde depremlerden ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü.
Sahibi oldukları binaya hasar tespiti için giren 3 kişi ise canlarını son anda kurtardı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, Borsa Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına şerit çekildi.
Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
"ARKAMIZDAN GÜRÜLTÜ VE TOZ GELDİ"
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden İlyas Yıldız, bina yıkılmadan 20 dakika önce hasar tespiti için girdiklerini dile getirdi.
Gelen sesler üzerine binadan çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Bulunduğumuz binaya yaklaşık 20 dakika önce tespit yapmak amacıyla 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Ağır hasarlı olduğunu da biliyoruz. Ardından caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi. Geriye doğru baktığımızda yıkılmıştı." dedi.