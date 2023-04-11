Ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

"ARKAMIZDAN GÜRÜLTÜ VE TOZ GELDİ"



Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade eden İlyas Yıldız, bina yıkılmadan 20 dakika önce hasar tespiti için girdiklerini dile getirdi.



Gelen sesler üzerine binadan çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Bulunduğumuz binaya yaklaşık 20 dakika önce tespit yapmak amacıyla 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Ağır hasarlı olduğunu da biliyoruz. Ardından caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi. Geriye doğru baktığımızda yıkılmıştı." dedi.

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