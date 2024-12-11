Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık: 18 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçları ile çalıntı ve "change" araçlara yönelik çalışma yapıldı.



Ekipler, piyasadan temin edilen veya yurt dışından getirilen kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden dolayı ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelmiş bazı araçların, fabrikasyon bilgilerinin uyarlanarak "change" yapıldığını belirledi.



Zanlıların bu yöntemle vatandaşa sattıkları 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'nun yurt dışı menşeli, 5'nin hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

18 GÖZALTI



Çalışmalar neticesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.