Ağır hasarlı bina tehlike saçıyor

Ağır hasarlı binaların altındaki tehlikeli yaya ve araç trafiği korkuya neden oluyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. En çok hasar gören noktalar arasındaki Bağlar ilçesinde, Emek Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi 665'inci Sokak'ta boşatılan 8 katlı Menekşe Apartmanı için acil yıkım kararı verildi.
Bina girişine, 'Acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve tehlikeli durumu nedeniyle acilen yıktırılması gereken' bina raporu yazısı olmasına rağmen, bazı kişiler içeri girip eşyalarını almayı sürdürdü.
Binanın baktığı sokakta yayalar ve araçların geçiş yapması tehlikeye davetiye çıkardı. Ayrıca binanın bazı noktalarında da taşların sokağa döküldüğü görüldü.
"KORKUYLA YAŞIYORUZ"
Mahallede oturan Kadir Doğan, yaklaşık 1 ay boyunca akrabalarında kaldıklarını söyleyerek, "Artık nereye kadar kalacağız. Her gün korkuyla yaşıyoruz. Bu binanın yıkılması lazım bir an önce. Yandaki binada, en arkadaki odada 8 kişi uyuyoruz, iç içeyiz hepimiz. Binanın riskinden dolayı en küçük odadayız. Uzak olduğu için oraya geçiyoruz. Bina derhal yıkılmalıdır. Korkuyla yaşıyoruz, uyuyamıyoruz sabahlara kadar. Gözümüz açık uyuyoruz. Önlem alınması lazım burada. İnsanın evi gibi yok. Sıcak evimizde korkuyla mücadele ediyoruz." dedi.
Mahallede market işleten Şeyhmus Doğan ise buranın açık olduğunu, ancak çökme durumu olması nedeniyle çare bulunması gerektiğini söyledi.