Ağır hasarlı bina tehlike saçıyor

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

Mahallede oturan Kadir Doğan, yaklaşık 1 ay boyunca akrabalarında kaldıklarını söyleyerek, "Artık nereye kadar kalacağız. Her gün korkuyla yaşıyoruz. Bu binanın yıkılması lazım bir an önce. Yandaki binada, en arkadaki odada 8 kişi uyuyoruz, iç içeyiz hepimiz. Binanın riskinden dolayı en küçük odadayız. Uzak olduğu için oraya geçiyoruz. Bina derhal yıkılmalıdır. Korkuyla yaşıyoruz, uyuyamıyoruz sabahlara kadar. Gözümüz açık uyuyoruz. Önlem alınması lazım burada. İnsanın evi gibi yok. Sıcak evimizde korkuyla mücadele ediyoruz." dedi.



Mahallede market işleten Şeyhmus Doğan ise buranın açık olduğunu, ancak çökme durumu olması nedeniyle çare bulunması gerektiğini söyledi.