Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı 20 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.