Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı 20 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.

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