Ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: İş makinesi operatörü öldü

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı.
Bina alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ekskavatör operatörü Berkay Ten'in cansız bedenine ulaştı.
3 İŞÇİ HAFİF YARALI KURTARILDI
Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
VİDEO: AĞIR HASARLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ
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