Ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: İş makinesi operatörü öldü

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı.



Bina alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ekskavatör operatörü Berkay Ten'in cansız bedenine ulaştı.

3 İŞÇİ HAFİF YARALI KURTARILDI



Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. VİDEO: AĞIR HASARLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ

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