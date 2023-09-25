Ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: İş makinesi operatörü öldü

Hatay'da kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçi de hafif yaralandı.

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: İş makinesi operatörü öldü

'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı.

Bina alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: İş makinesi operatörü öldü - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ekskavatör operatörü Berkay Ten'in cansız bedenine ulaştı.

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında devrildi: İş makinesi operatörü öldü - 2

3 İŞÇİ HAFİF YARALI KURTARILDI

Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

VİDEO: AĞIR HASARLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ

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