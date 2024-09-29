Ağır hasarlı binadan düşen adam yaşamını yitirdi

Gaziantep’te bir kişi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ağır hasar gören binanın ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Ağır hasarlı binadan düşen adam yaşamını yitirdi

’in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, yaşamını yitirdi.

Dervişpaşa Mahallesi’ndeki Gaziantep Bulvarı üzerinde 6 Şubat 2023’teki depremlerde ağır hasarlı alan 6 katlı bir apartmanın ikinci katına çıkan Ali Yıldırım, dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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