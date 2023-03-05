Ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılmıyor?

NTV-İstanbul
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1 ay önce meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ağır hasarlı olan 6 katlı bina, bir anda çöktü.
Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise düşen molozlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.
''SORUMLULUK BELEDİYEDE''
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz; az, orta ve ağır hasara göre mevcut binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verildiği belirterek, ''Bizim imar kanunu ağır hasarlı binaların önce insanlardan arındırılmasını, malikler tarafından yıkılmasına yıkılmıyorsa da idare tarafından yıkılmasını emrediyor.'' dedi ve belediyelerin bu konuda yetkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.
''Ağır hasarlı binalarda yetki belediyelerdedir. Bunları yıkması gerekiyor/ Tabi' öncelikle güvenlik önlemi alarak bu cadde insandan arındırarak yıkım süreci gerçekleştirilmelidir.'' diyen Kiraz, belediyelerin sorumluluklarını hatırlararak, ''Delediye hemen mühürleyip insandan arındırdıktan sonra da direkt yıkabilir.'' dedi.