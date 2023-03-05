Ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılmıyor?

''SORUMLULUK BELEDİYEDE''



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz; az, orta ve ağır hasara göre mevcut binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verildiği belirterek, ''Bizim imar kanunu ağır hasarlı binaların önce insanlardan arındırılmasını, malikler tarafından yıkılmasına yıkılmıyorsa da idare tarafından yıkılmasını emrediyor.'' dedi ve belediyelerin bu konuda yetkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.



''Ağır hasarlı binalarda yetki belediyelerdedir. Bunları yıkması gerekiyor/ Tabi' öncelikle güvenlik önlemi alarak bu cadde insandan arındırarak yıkım süreci gerçekleştirilmelidir.'' diyen Kiraz, belediyelerin sorumluluklarını hatırlararak, ''Delediye hemen mühürleyip insandan arındırdıktan sonra da direkt yıkabilir.'' dedi.