Ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılmıyor?

Şanlıurfa'daki bina ağır hasarlıydı ancak binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine açık olduğu için büyük panik yaşandı. Peki ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılamıyor? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz hukuki süreci anlattı, eksiklere dikkat çekti.

Ağır hasarlı binalar neden hemen yıkılmıyor?

NTV-İstanbul

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1 ay önce meydana gelen depremlerden etkilenen 'nın Haliliye ilçesinde ağır hasarlı olan 6 katlı bina, bir anda çöktü.  

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapılıyor. 

Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü Haberi Görüntüle

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise düşen molozlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. 

Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.

''SORUMLULUK BELEDİYEDE''

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz; az, orta ve ağır hasara göre mevcut binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verildiği belirterek, ''Bizim imar kanunu ağır hasarlı binaların önce insanlardan arındırılmasını, malikler tarafından yıkılmasına yıkılmıyorsa da idare tarafından yıkılmasını emrediyor.'' dedi ve belediyelerin bu konuda yetkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.

''Ağır hasarlı binalarda yetki belediyelerdedir. Bunları yıkması gerekiyor/ Tabi' öncelikle güvenlik önlemi alarak bu cadde insandan arındırarak yıkım süreci gerçekleştirilmelidir.'' diyen Kiraz, belediyelerin sorumluluklarını hatırlararak, ''Delediye hemen mühürleyip insandan arındırdıktan sonra da direkt yıkabilir.'' dedi.

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