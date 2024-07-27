Ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü. Binada inceleme başlatıldı.

Ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü

Kent genelinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan binaların yıkımları sürüyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makineleriyle yıkılırken çöktü.

Çökme sırasında bitişikteki apartmanın yan tarafına çarpan beton bloklar binaya zarar verdi. Yıkım esnasında boşaltılan ve iş yerlerinin olduğu binanın duvarında hasar oluştu.

Olay yerine gelen ekipler, bölgedeki elektrik ve doğalgazı keserken hasar alan binada inceleme başlatıldı.

Bölgedeki esnaftan Adil İpeksever, yıkım çalışmalarının 2 gün önce başladığını belirterek, "Binanın büyük bir kısmı yıkılmıştı, bugünde kalan kısmı için çalışma başlatılmıştı. Bir anda bir gürültü duydum, binanın kalan kısmı karşı binanın hem girişine hem dükkanlarına zarar verdi. Büyük bir gürültüyle toz ve duman oluştu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Sadece iş yerleri zarar gördü." dedi.

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