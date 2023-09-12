Ağır hasarlı iki bina patlayıcı ile yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.



Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlandıktan sonra sahiplerine 5 yıl önce teslim edilen ve depremde ağır hasar alan 10'ar katlı 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.



Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar, 300 kilogram patlayıcı kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı.



Öte yandan yıkılan binalardaki dairelerin sahipleri olan bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.



Vatandaşlar, yıkım sırasında gözyaşlarını tutamadı.



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