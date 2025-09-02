Ağır vasıta yasağı D130’da trafik akışını hızlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, çalışmalarına başladığı Başiskele Kavşağı Koridor Projesi, hızlı şekilde ilerliyor. Proje kapsamında, hem D-130 Karayolu’ndaki trafiği azaltmak hem de vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmek amacıyla bir dizi önlemler alındı. O önlemlerden ilki olan D-130’a kamyon ve tır gibi ağır vasıtaların giriş yasağı, 1 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı.

D-130’un Yeniköy-Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümünü kapsayan yasak, trafiğin yoğun olduğu 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında uygulanıyor. 2 gündür yaşananlar, alınan bu önlemin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Çünkü önlemler sadece D-130’daki ağır vasıta trafiğini bitirmekle kalmadı trafik yoğunluğunu azaltırken, kavşak projesi çalışmalarının da sekteye uğramamasını sağladı.



DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Büyükşehir belediyesi, yasağa uyumun sağlanması için kapsamlı bilgilendirme kampanyası yürüttü. D-100 Karayolu Eski Cezaevi mevkii, MOBESKO, Yalova Yolu Sanayi Batı Girişi, D-130 İhsaniye ve Ereğli mevkiindeki billboardlara yasakla ilgili uyarı afişleri asıldı. Bu afişler yasak kalkana kadar yerinde kalacak. Öte yandan, nakliye kooperatifleri ile koordinasyon sağlayan Büyükşehir belediyesi, Video Mesaj Sistemi (VMS) ve SMS aracılığıyla ağır vasıta sürücülerini bilgilendirdi. Yasak saatlerinde kurallara uymayan araçlar, D-130’un iki tarafında konuşlandırılan ekipler tarafından tespit edilerek, Hayat Kimya Fabrikası’nın yanındaki 20 dönümlük özel park alanına yönlendirildi. Bu alan, sürücüler için yeniden düzenlendi ve yasak saatlerinde araçların burada beklemesi sağlandı.