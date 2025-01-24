Ağır yaralı acılı baba, ailesine son görevini yapmak için ambulansla cenazeye geldi

Faciadan binanın 7'nci katından oğlu Alican ile atlayarak ağır yaralı bir şekilde kurtulan baba Mete Tunç Boduroğlu, cenazeye ambulansla getirildi. Cenazeye İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdar Adalı, eski futbolcu Mehmet Topal ve ailenin yakınları katıldı. Vücudunun bir çok yerinde kırık ve yanık bulunan baba Mete Tunç Boduroğlu, cenaze namazından sonra tedavisine devam edilmek üzere ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

‘DUYUNCA ŞOK OLDUK’



Ailenin akrabası İlhan Ensoy, “Tatile giden, ailesiyle birlikte olmak isteyenler, eğlenmek için gidenler maalesef insan hayatına değer verilmediği için böyle acı sonuçlar çıktı ortaya. Uzaktan akrabamız. Biz duyunca şok olduk hemen görüştük” dedi.

Konuşmakta güçlük çeken ailenin yakını Fevziye Beyli ise, “Kayınvalidesi ile beraberdik o zaman aldık haberi çok kötü bir şey çok iyi bir insandı Ebru özellikle harika bir insandı konuşamayacağım özür dilerim” dedi.