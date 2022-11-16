Ağıralioğlu'nun adaylık açıklamasına CHP'den tepki

''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişeniz mi var'' var sorusuna yanıt veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, ''Evet'' deyince Millet İttifakı kanadında tartışma başladı.



Ağıralioğlu'nun bu açıklamasına CHP'den tepki geldi. Parti grup başkanvekili Engin Özkoç, ''Cumhurbaşkanlığı sistemini yok etmek için birlikte kararlı bir şekilde yürüyen ve genel başkanların kararlı tutumunu zaafiyete uğratacak hiç bir söylem doğru değildir'' dedi.

''KRALDAN ÇOK KRALCILIK''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Ağıralioğlu'nun o açıklamasına "Kraldan çok kralcılık" diyerek tepki gösterdi.



Bu eleştirilerin ardından Ağıralioğlu yeni bir açıklama yaparak, sözlerine açıklık getirdi. Ağıralioğlu, ''Kraldan çok kralcı değil de doğruları söylemek zorundayım'' diyerek seçmen davranışlarının iyi analiz edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

''KEMAL BEY KAZANABİLİR''

Tartışmaya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

"Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" sorusuna ‘’Kemal Bey’in kazanabileceğini düşünüyorum’’yanıtı verdi.

