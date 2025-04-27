Ağızlıksız pitbullu başka köpeklerin üzerine saldı: Sahibine para cezası

Yapılan araştırmada, ağızlığı bulunmayan köpeğin herhangi bir kişiye saldırmadığı, orada bulunan köpeklerle kavga ettiği belirlendi.



Pitbullun sahibi olduğu tespit edilen B.T'ye 5119 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 6 bin 923 lira ceza kesildi, ayrıca hakkında ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' suçundan adli işlem başlatıldı.



Bu arada, pitbullun diğer köpeklerle kavga anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.