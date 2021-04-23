'Ağlayan gelin'i koparana 80 bin lira ceza

Muş'ta, halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı.

Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceğini belirtti.

Ters laleleri fotoğraflamak için dağcılar gibi tırmandıklarını belirten Elif Çiçek, “Çok zorlu bir tırmanış oldu ve yaklaşık 2 saat sürdü. Ama gerçekten gelip, görmeye değen çiçeklermiş. Bu çiçekler Türkiye’de Muş’ta ve birkaç yerde var. O yüzden endemik bir tür ve sadece yılın 15 günü çiçek açıyor. Bu çiçeklerin gelip görülmesini tavsiye ederiz. Biz, çok güzel fotoğraflar elde ettik. Renkleri ve duruşları gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir, zorlu tırmanışın ardından gördükleri manzara ile tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi. Demir, “Ülkemizde çok nadir ama ilimizde fazlasıyla bulunan, ağlayan gelin olarak nitelendirilen ters lalelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınması biz doğaseverleri ile fotoğrafçıları ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.



KOPARANLARA 80 BİN 465 TL PARA CEZASI UYGULANIYOR



Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehlike altında olan ve nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.



Muş’ta zorlu ve çetin bir kış mevsimini geride bıraktıklarını anlatan Merve Kuzey, “Ters lalelerin açmasını dört gözle bekliyorduk. İki saatlik bir dağ tırmanışının ardından ters laleleri fotoğraflayabildik. Çektiklerimizi fotoğraf arşivimize ekledik. Bu çiçekler gerçekten herkesin gelip, görmesi gereken güzelliklere sahipler" dedi.

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